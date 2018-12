Roma – Inter, Miranda dal primo minuto, ma Spalletti lancia…

Roma – Inter. Riscattare la sconfitta subita in Champions League contro il Tottenham e riprendere la corsa in campionato. Questo l’obiettivo dell’Inter, che nel posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A, affronterà questa sera alle ore 20.30 allo stadio Olimpico la Roma. Ecco le probabili formazioni della sfida.

Le scelte di Spalletti

Roma – Inter. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Spalletti recupera Vrsaljko, ma non lo schiererà dal primo minuto. Il mister toscano dovrebbe mandare in campo la sua Inter con un 4-3-3: in porta Handanovic, D’Ambrosio e Asamoah agiranno sulle corsie esterne, al centro la coppia Skriniar e Miranda, che prenderà il posto dell’affaticato de Vrij. In mezzo al campo sicuri del posto Brozovic e Vecino. Ad affiancarli potrebbe esserci Borja Valero, in vantaggio nel ballottaggio con Joao Mario e Gagliardini. Il tridente d’attacco sarà formato da Politano, Icardi e Perisic.

La risposta di Di Francesco

Roma – Inter. La Roma, invece, non avrà a disposizione De Rossi, Edin Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini e Coric, ma ha recuperato Perotti e Pastore. Entrambi partiranno dalla panchina. Eusebio Di Francesco dovrebbe mandare in campo un 4-2-3-1: Olsen in porta, difesa con Santon, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. In mezzo al campo la mediana sarà composta dalla coppia Cristante – Nzozi, mentre il trio di trequartisti che agirà alle spalle di Schick sarà composto da Florenzi, Zaniolo e Cengiz Ünder.

Le probabili formazioni della sfida

Roma – Inter. Roma (4-2-3-1): Olsen, Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Cenziz Under, Schick.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic.

