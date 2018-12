Internews, Politano torna a Roma, ma prima di arrivare all’Inter…

Internews. Tra i cinque ex della sfida di questa sera alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico tra la Roma e l’Inter, c’è anche Matteo Politano. A ripercorrere la carriera dell’attaccante nerazzurro e della nazionale italiana, è stata la Gazzetta dello Sport, in edicola oggi. L’esterno italiano è nato a Roma il 3 agosto 1995 e ha iniziato la sua carriera nella Polisportiva Selva Candida e le serpentine in dribbling hanno attirato l’attenzione di Bruno Conti, che lo portò alla Primavera della Roma, dove vinse lo scudetto Allievi con Stramaccioni e quello Primavera con Alberto De Rossi, ma sul più bello le strade tra lui e i giallorossi si dividono.

La carriera di Politano

Internews. Seguirono le esperienze in prestito al Perugia nella stagione 2012-2013, dove al primo anno in Lega Pro, realizzò 8 reti in 28 partite e al Pescara in Serie B, dove viene ceduto in comproprietà. Dopo due anni la Roma lo riscatta dal Pescara e gli rinnova il contratto, ma lo lo cede al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto che viene esercito per una cifra pari a 2, 2 milioni. La scelta si rivelò azzeccata e il suo valore lievitò, come la sua importanza. A gennaio il presidente Squinzi rifiutò l’offerta da 30 milioni del Napoli, promettendo al giocatore che se li avesse condotti alla salvezza in estate sarebbe andato in una big.

Il passaggio all’Inter

Internews. Politano alla Pinetina entra in punta di piedi perché l’acquisto a cinque stelle è Nainggolan. Meglio così,perché quando i riflettori sono puntati su altri c’è meno pressione ed è più facile volare. Matteo oggi è imprescindibile per Spalletti: unico sempre in campo in questa stagione(portiere escluso): prestazioni, gol e assist lo hanno riportato in Nazionale e il gol vittoria contro gli Usa sembra la chiusura perfetta del cerchio.

