Internews, lo stakanovista Politano è primo in una particolare classifica…

Internews. Una piacevole sorpresa. Sono queste le parole che descrivono al meglio il straordinario inizio periodo, dell’attaccante Matteo Politano, che ha segnato la rete decisiva dell’Italia, nell’amichevole contro gli Usa, su assist di Gagliardini.

Tutti i numeri del classe ’93

A celebrarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: “In estate è arrivato per 20 milioni, fra prestito e riscatto (più Odgaard), dopo che era fallito l’assalto al primo obiettivo in quella posizione, Malcom. Già oggi la quotazione è lievitata. E poi il romano, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, colma anche una lacuna degli ultimi anni. L’Inter forniva statisticamente pochi giocatori alla causa azzurra, in questa stagione ne ha fatto crescere uno fino a renderlo possibile protagonista negli stadi più importanti d’Europa.

Tutte le gare

Internews. L’esterno ha giocato tutte le gare della stagione (16, come Perisic e Handanovic) ed è nei primi posti interisti di tutte le categorie offensive. Primo per dribbling tentati, 34, sei in più di Perisic, secondo per occasioni create, preceduto solo dal croato (25 a 24).I gol sono due, ma come tiri tentati è dietro solo al solito Perisic e Icardi, in quelli nello specchio è quarto, nei cross secondo (63), con un bottino quasi doppio rispetto al terzo, il suo vice, Candreva”.

