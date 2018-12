Internews, Icardi: “Vivo per il gol, ma in Nazionale…”

Internews, Icardi. Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. Nonostante abbia realizzato ben 117 con la maglia dei nerazzurri, gli viene rivolta la critica che non giochi per la squadra. Ma lui non vuole sentirle e puntualizza: “Io penso che con i gol posso fare tanta strada, in questo sport conta fare gol, possibilmente uno in più degli avversari. Si parla troppo spesso della mia partecipazione al gioco, che per molti è scarsa, ma non mi frega niente di quello che dicono i giornalisti e i critici”.

Il suo modo di aiutare i compagni

“Conosco un solo modo di aiutare i compagni e l’allenatore ed è quello di buttarla dentro. Ho sempre vissuto per il gol anche da piccolo ne ho segnati tanti. Ho la capacità di farli, devo farli. Come la chiamate?. Una missione, ecco, è la mia missione. Ero questo alla Sampdoria, sono questo da sei anni all’Inter. Se qualcuno trova che non sia migliorato, pazienza”.

L’Argentina, Messi e il Mondiale

L’altro tormentone, era legato al fatto che non convocazione dipendesse da Messi: “ Questi sono discorsi che fate sui giornali o in tv. Nello spogliatoio non ho mai sentito Messi dire all’ allenatore cosa fare e non impone i suoi amici. Di questo sono sicurissimo. La formazione ai mondiali la decideva Sampaoli”.

L’Inter e la Champions League

Internews, Icardi. A proposito dell’ultima sfida contro il Psv, valida per il passaggio del turno in Champions: ” Potrei chiedere un aiuto a Messi in Champions… E’ vero che dipendiamo dal Barcellona, ma noi dobbiamo pensare al Psv. Il Barcellona gioca sempre per vincere, speriamo che non si prenda una pausa”.

Ausilio e la Serie A

Il numero 9 ha poi parlato del mercato e del campionato: “La squadra è più completa che in passato, sicuro. Abbiamo qualcosa all’inizio, nelle prime due, tre partite abbiamo lasciato per strada dei punti. Se avessimo giocato da Inter, avremmo avuto qualche punto in più. Quando pensavamo di aver trovato continuità c’è stata la caduta di Bergamo. Niente da dire, loro sono stati più bravi di noi. Mai pensato di andare via? Lo devono dire loro ndica Ausilio nda)”.

La sfida contro la Roma

Internews, Icardi. Chiosa finale dedicata alla sfida contro la Roma: “Cercheremo di fare una buona partita perchè sappiamo che se sbagliamo la Juve si allontana e il Napoli anche. Le due davanti vanno forte. La Juventus ha Ronaldo e sette scudetti di fila. Ha dato tanto anche al campionato. Solo la Juve se lo poteva permettere”.

leggi anche: Pallone d’Oro, ecco chi potrebbe aggiudicarselo, svelate le scelte le scarpe del vincitore.