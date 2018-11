Internews, Spalletti: chance a Lautaro. Se ci sei batti un colpo

Internews. Dopo un ottimo precampionato, l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, non è riuscito a confermarsi, perché ha avuto poco spazio. Ecco l’analisi effettuata dalla Gazzetta dello Sport.

Tutti i numeri del Toro

Internews. ll Toro, infatti, ha giocato solo 295 minuti spalmati su 7 presenze totali tra campionato e Coppa: come numero di partite è al pari di Vrsaljko, mentre alle sue spalle ci sono soltanto Dalbert (5 presenze stagionali) e Joao Mario (2).

Il no dell’Inter al Racing Avellaneda

Le sue prestazioni hanno sorpreso i suoi connazionali e il suo ex club, il Racing Avellaneda, che si era già mosso per riportarlo immediatamente a casa. Gli argentini hanno chiesto il prestito secco, ma i nerazzurri hanno risposto con un secco no.

L’occasione per rilanciarsi

Stasera, però, contro il Frosinone, potrebbe essere schierato come titolare al posto del suo amico Mauro Icardi, e grazie al supporto del numeroso pubblico presente a San Siro spera di tornare a segnare, come è avvenuto solo nella partita contro il Cagliari.

