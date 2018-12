Internews, Roma – Inter, Icardi dal primo minuto, ma Spalletti lancia….

Internews. Il programma domenicale della quattordicesima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida delle ore 20.30 dello Stadio Olimpico tra l’Inter e la Roma. Le due compagini sono chiamate a riscattare in campionato le sconfitte subite in Champions League contro il Tottenham e il Real Madrid. Ecco le probabili formazioni in vista del match di domani.

Le scelte di Spalletti

Internews. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, opterà per il collaudato 4-2-3-1. Torna a disposizione Brozovic, che aveva saltato la sfida contro il Frosinone perchè era squalificato. Ci saranno anche Icardi e Vrsaliko, ma non dovrebbe esserci Nainggolan. Davanti ad Handanovic ci saranno D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah. La mediana sarà composta dalla coppia Brozovic – Vecino. Poi il terzetto formato da Joao Mario, Keita, favorito nel ballottaggio con Perisic. Davanti tornerà dal primo minuto Mauro Icardi.

La risposta di Di Francesco

Internews. I giallorossi, invece, sono in piena emergenza. Non ci saranno, infatti, gli infortunati Dzeko, Pellegrini, Coric, El Sharawy e De Rossi. Di conseguenza Di Francesco potrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Ecco nel dettaglio la formazione dei capitolini: Olsen; Florenzi, Manolas, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.

