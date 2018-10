Zhang, da un piccolo negozio a una grande azienda

Zhang Jindong e l’Inter stanno crescendo a vista d’occhio dal punto di vista aziendale e commerciale. Il fatturato della società, anche grazie ai ricavi Champions, è aumentato rispetto agli anni passati. Il patron cinese si racconta e spiega come è nato il suo impero. “Negli ultimi 28 anni, ho visto crescere Suning da un piccolo negozio a una grande azienda, da una singola operazione a operazioni diversificate, da operazioni nazionali a transnazionali. Lo spirito di Suning è sempre quello di innovarsi e di cercare nuove sfide. La concorrenza non manca, ma noi siamo fiduciosi di crescere sempre di più” – ha affermato l’imprenditore -.

“La nostra filosofia di vendita al dettaglio non cambierà e rimarrà sempre in cima alle nostre preferenze qualunque sarà il volto dell’azienda in futuro. Questi saranno anni cruciali, fino al 2020, per la nostra vendita al dettaglio su Internet. La svolta è solo all’inizio“ – ha aggiunto Zhang -. La crescita societaria coincide, almeno in parte, con quella all’interno del terreno di gioco. Luciano Spalletti, dopo aver ottenuto una buona serie di vittorie, vuole continuità dai suoi ragazzi, i quali, nel giro di pochi giorni, dovranno affrontare Milan, Barcellona e Lazio.