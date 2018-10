Inter – Zanetti: “Il derby è sempre una gara particolare”

Zanetti: “L’Inter può vincere sempre”

Javier Zanetti, presente al Festival di Trento insieme a tanti ex compagni di squadra, parla a tutto tondo. “Il derby è sempre una partita particolare, sarà preparato come sempre ad alto livello. L’Inter sempre è in grado di poter vincere. Il fatto di essere tornati in Champions è un punto di partenza, quest’anno è stata fatta una campagna acquisti importante e sono arrivati giocatori funzionali che hanno alzato qualità, speriamo di essere competitivi” – ha affermato il vicepresidente -.

Con la sosta per le Nazionali, molti giocatori hanno lasciato Appiano Gentile per scendere in campo e dimostrare di essere all’altezza delle maglie che indossano. Luciano Spalletti sta allenando una rosa ridotta, ma sempre sul pezzo e pronta ad eseguire le sue direttive. Dopo la pausa per le Nazionali, i nerazzurri avranno numerosi impegni ravvicinati a partire dal derby con il Milan. Successivamente la stessa squadra milanese sarà impegnata al Camp Nou contro il Barcellona e poi nuovamente in campionato a Roma con la Lazio. Inzia un vero e proprio tour the force per Icardi e compagni.