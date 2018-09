Inter, Zamuner: “La partenza nerazzurra è stata con il freno a mano tirato”

Zamuner: “Mi aspetto che i nerazzurri vengano fuori”

Il direttore sportivo del Padova Giorgio Zamuner parla del campionato in corso, parla di Serie A, concentrandosi sulla corsa al titolo. “La Juve è sempre favorita. La partenza dell’Inter è stata col freno a mano tirato. Ma mi aspetto che vengano fuori definitivamente. La vittoria contro il Tottenham è servita a dare ulteriore slancio ai nerazzurri” – ha dichiarato il professionista -. I bianconeri sono la squadra da battere perchè forti, solidi, compatti e ricchi di qualità. La corazzata allenata da Allegri ha tutte le carte in regola per dominare in Italia e in Europa.

L’Inter di Luciano Spalletti, dopo un brutto inizio, vuole recuperare il terreno perduto e mostrare tutte le proprie doti. La squadra milanese ha una rosa completa e piena di talento, ma non è ancora un gruppo unito in gardo di gestire emozioni, cali di tensione e momenti di maggiore delicatezza. Il lavoro, gli allenamenti e la crescita dei giocatori chiave come Perisic, Nainggolan e Icardi saranno fondamentali per poter raggiungere il livello di prestazioni desiderato, ricercato da allenatore, società e tifosi. La gara con la Fiorentina di martedì 25 settembre è solo il primo di una serie di step, passaggi che dtermineranno l’esito della stagione interista.