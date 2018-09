Inter, Zamorano ricorda Facchetti con un messaggio da brividi

Zamorano: “Giacinto sempre nei nostri cuori”

Giacinto Facchetti è stato un giocatore, un dirigente dell’Inter, ma è tutt’ora una leggenda per il popolo nerazzurro. Anche l’ex attaccante della stessa compagine meneghina Ivan Zamorano ha voluto ricordare Giacinto con un messaggio sul suo profilo Instagram. “12 anni dalla tua partenza, Giacinto Facchetti è sempre nei nostri cuori“ – ha pubblicato l’ex professionista -. Diversi anni sono passati dalla scomparsa di Facchetti, ma il tempo non ha cancellato il dolore e la mancanza di un uomo, prima che di un giocatore, vincente e corretto, leale ed umile allo stesso tempo.

Facchetti, difensore della Grande Inter, ha vinto tanto, anzi tutto con la casacca nerazzurra. Era uno dei pilastri dello scacchiere di Helenio Herrera, un mago che, con la sua bacchetta magica, ha saputo dareun’indole vincente alla squadra e alla società nerazzurra. I titoli, le vittorie non si cancellano proprio come gli uomini, gli interpreti che hanno fatto parte di una storia toccata da dolorose sconfitte, ma anche da celebri vittorie. Facchetti ha preso parte, in maniera preponderante, a questa storia, grazie alle presenze, ai gol e ad interventi difensivi di assoluto spessore.