Sampdoria-Inter, cambiano le gerarchie? Inzaghi valuta un nuovo esordio

SAMPDORIA INTER - Simone Inzaghi potrebbe lanciare dal primo minuto Federico Dimarco. L'esterno, che si è conquistato la permanenza alla Pinetina grazie alle ottime prestazioni evidenziate nel ritiro estivo, potrebbe prendere il posto di Ivan Perisic sulla catena di sinistra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Verona verrebbe schierato negli undici titolari per garantire a Ivan Perisic di rifiatare. Il numero 44, ora impegnato con la Croazia, potrebbe essere risparmiato nella gara contro i liguri, in programma domenica 12 settembre, proprio per recuperare le energie in viste del delicato impegno di Champions League con il Real Madrid.

Dimarco, che è cresciuto el vivaio nerazzurro, offre diverse soluzioni anche dai calci piazzati. Il delicatissimo sinistro verrà sfruttato soprattutto calcio d'angolo, occasione in cui la squadra di Inzaghi ha spesso trovato il gol.