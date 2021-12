Inter Women sulle ali dell'entusiasmo: ora c'è il Sassuolo

Inter Women, dopo la netta vittoria nel derby ecco arrivare il Sassuolo: sognare si può.

Una squadra che sogna in grande, ebbene sì. Le nerazzurre, dopo la schiacciante vittoria per 0-3 contro le cugine rossonere, sono ora pronte ad affrontare quest'oggi in casa (sabato 11 dicembre 2021, ndr), alle ore 14:30, le avversarie del Sassuolo (fino ad ora un tabù). Le ragazze di coach Guarino, sulle ali dell'entusiasmo dopo la stracittadina della scorsa settimana, sono pronte a confermare quanto di buono fatto vedere fino a qui cercando di centrare una vittoria che sarebbe davvero fondamentale per la crescita del gruppo.

Attualmente l'Inter Women occupa la quinta posizione, a -1 dal Milan (sconfitto grazie alle reti di Sousa, Nchout e Karchouni) e dalla Roma, a - 3 proprio dalle emiliane (2 vittorie e tre sconfitte nelle ultime 5) che occupano momentaneamente la seconda posizione dopo la sconfitta subita, nell'ultimo turno di Serie A TIM VISION contro la capolista Juventus (0-2 casalingo). Le nerazzurre arrivano invece da un filotto di 3 su 3 negli ultimi impegni (4 vittorie ed una sola sconfitta nelle ultime 5) con la mano del tecnico Rita Guarino che si fa vedere sempre di più. Squadra che vuole dominare, votata all'attacco e che, nelle ultime tre uscite, non ha subito nemmeno una rete e segnandone 14 (tra campionato e Coppa Italia) ed ha 7 punti in più all'attivo rispetto alla passata stagione.

"Il Sassuolo vorrà ribaltare il risultato di settimana scorsa contro la Juventus, ma noi vogliamo confermarci e vincere di nuovo contro una grande squadra che, come è stato con il Milan, è davanti a noi in classifica: questo è un grande stimolo per noi per fare sempre meglio". Così Marta Pandini ai microfoni di InterTV alla vigilia del match d'alta quota che vedrà impegnate le nerazzurre. Tanta fiducia ed entusiasmo in casa nerazzurra, unita ad una grande consapevolezza che la squadra sta acquistando di sé stessa partita dopo partita. Tutto ciò unito alla buona notizia giunta nel corso di questa settimana, direttamente sui canali social, ovvero che Lisa Alborghetti non dovrà sottoporsi a nessun intervento, ma basterà un periodo di riposo per riprendersi dall'infortunio patito nell'ultimo match.

La sfida contro il Sassuolo, prevista per le ore 14:30 allo Stadio Comunale Carlo Speroni di Busto Arsizio (il match non si disputerà dunque, come di consueto, a Sesto San Giovanni), sarà visibile sia in diretta tv su La7, in streaming su La7.it, TimVision e DAZN sul canale InterTV.