Inter Women, ruggito di forza! Njoya firma il sorpasso

Inter Women ed il ritorno alla vittoria tanto atteso!

Dopo due sconfitte consecutive contro Pomigliano e Sampdoria (leggi qui il resoconto), le nerazzurre sono tornate alla vittoria. Ieri pomeriggio (sabato 16 ottobre 2021, ndr) le ragazze di mister Guarino - nel recupero del match rinviato causa Covid-19 - si sono imposte per 1-0 contro la Roma di Spugna. Un'ottima prova da parte le ragazze che, finalemnte, ritrovano il sorriso e fanno vedere di che pasta sono fatte (leggi qui come hanno affrontato la vigilia del match). Undici tiri totali (due nello specchio) ed una precisione dei passaggi del 69%. Il pallino del gioco è stato in mano alle giallorosse che hanno concluso con 66% di possesso palla contro il 34% nerazzurro.

A decidre il match una rete, siglata all'85', dalla neo arrivata Ajara Njoya (ex Atletico Madrid) che - ai microfoni di InterTV - si è detta davvero felice per il suo primo gol in maglia nerazzurra che ha permesso di avere la meglio su una squadra forte come la Roma. Sulla stessa lunghezza d'onda coach Guarino che si è detta soddisfatta della seconda metà di gioco delle ragazze maggior intensità e qualità - anche se c'è ancora qualcosa da sistemare in certe fasi di gioco (gestione del pallone). Per l'ex tecnico bianconero le ragazze devono trarre spunto da questa vittoria per il futuro acquisendone fiducia e consapevolezza: il potenziale c'è.

Un match equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, che alla fine però ha visto prevalere le nerazzurre che sono tornate a mostrare la qualità già intravista nella prima parte di stagione poco prima dello stop forzato per il Covid-19. L'Inter Women, come anticipato, nonostante un buon pressing iniziale ha offerto una prestazione migliore al rientro dagli spogliatoi riuscendo ad impensierire più volte la retroguardia giallorossa fino al vantaggio arrivato poco prima del triplice fischio dell'arbitro.

Ora, in attesa degli altri match della Serie A TIMVISION, le ragazze di coach Guarino si godono momentaneamente la quarta posizione ad un solo punto dalle cugine del Milan (13 punti). Prossimo impegno la delicata sfida casalinga, in programma sabato 30 ottobre 2021 alle ore 14:30, contro la capolista Juventus Women (pari punti, totale di 18 (6 vittorie su 6), con il Sassuolo Women). Per Rita Guarino sarà la prima volta da avversaria delle bianconere dopo molteplici trofei alzati al cielo con quel club.