Inter Women, pronte all'ultimo impegno del 2021: oggi c'è San Marino

Inter Women, ultimo impegno del 2021: c'è il San Marino in Coppa Italia.

Ultima giornata dei gironi di Coppa Italia quest'oggi (domenica 19 dicembre, ndr) per quanto riguarda l'Inter Women che, alle ore 14:30, affronterà il San Marino nel Gruppo D (recupera qui il resoconto del precedente match contro la Pro Sesto). Presso il campo sportivo di Acquaviva, le due formazioni si sfideranno per stabilire chi tra le due occuperà la prima posizione con la Pro Sesto invece già a conoscenza del proprio destino in quanto ha già disputato tutte le partite del girone (0 punti, 7 gol subiti e 0 fatti).

Le nerazzurre (attualmente prime in classifica per la differenza reti con 6 gol fatti e 0 subiti) arrivano all'impegno odierno dopo il pareggio, allo scader, nell'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo per 2-2 (recupera qui il racconto del match). Le ragazze hanno chiuso l'anno solare della Serie A TIM VISION al quarto posto (pari merito con le cugine del Milan, ma differenza reti e scontro diretto a favore) a quota 22 punti a -3 dal Sassuolo e dalla Roma. Ottimo risultato per coach Guarino che si è detta più volte soddisfatta del lavoro svolto fino ad ora e felice dell'impegno mostrato dalle proprie calciatrici (7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte su un totale di 11 giornate).

Dopo l'impegno odierno ci sarà la consueta pausa natalizia fino al 16 gennaio quando l'Inter Women affronterà in casa il Napoli, attualmente alla decima posizione con 7 punti all'attivo. Da segnalare, in chiusura, la vittoria del premio come MVP AIC - per il mese di novembre - da parte di Flaminia Simonetti autrice di ottime prestazioni in maglia nerazzurra nell'ultimo periodo.