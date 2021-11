Inter Women, pronte all'inseguimento! Nel mentre, si blinda un talento

Inter Women, nerazzurre pronte all'inseguimento e nel mentre si blinda Astrid Gilardi.

Ci si prepara all'esordio in Coppa Italia femminile in casa nerazzurra. Infatti, sabato 20 novembre alle ore 14:30 in trasferta, toccherà proprio alle ragazze di coach Rita Guarino scendere in campo contro il Sesto nel primo impegno valido per il trofeo nazionale. L'Inter Women è inserita nel Gruppo D insieme a Sesto, prossima avversaria, e San Marino già a quota tre punti e che in questo turno - prima dell'ultimo match proprio contro le nerazzurre - osserverà una giornata di riposo. Le ragazze arrivano alla sfida dopo una vittoria schiacciante e netta contro l'Hellas (recupera qui il resoconto del match) e vorranno onorare, come vuole la propria allenatrice, la competizione.

Nel mentre, in attesa dell'impegno del fine settimana, la dirigenza nerazzurra ieri (mercoledì 17 novembre 2021, ndr) ha ufficializzato il rinnovo di Astrid Gilardi fino al 2024. L'estremo difensore, classe '03, vestirà i colori nerazzurri - come preannunciato - ancora per tre stagioni: "Voglio crescere ancora di più. Il ricordo più bello? Uno con la prima squadra, il primo derby che abbiamo giocato e che abbiamo vinto. Ero titolare". Soddisfazione ed amore per i colori nerazzurri dalla Primavera, ultimo rigore tirato due stagioni fa nella finale scudetto contro la Roma, alla prima squadra. Il suo rinnovo segue quello di Alice Regazzoli che, qualche settimana fa, ha firmato anche lei per tre stagioni (recupera qui la notizia).

In attesa di rivedere la squadra di coach Guarino sul terreno da gioco, elenchiamo di seguito le ragazze che saranno impegnate con le rispettive nazionali dal 21 al 30 novembre prossimo. Per l'Italia, coach Bartolini, ha deciso di convocare Francesca Durante (portiere). L'Ungheria invece convoca Henrietta Csiszàr (centrocampista/attaccante) e la Norvegia Anja Sønstevold (difensore).