Inter Women, lo scontro in vetta è alle porte: il punto sulle nerazzurre

Inter Women, lo scontro in vetta è alle porte.

Manca sempre meno al match clou della prossima giornata di Serie A TIM VISION, in programma sabato 30 ottobre alle ore 14:30, tra Inter Women e Juventus Women. Lo scontro tra presente/futuro e passato glorioso della mister Rita Guarino. Dopo anni di dominio e trofei conquistati, alla guida dei colori bianconeri, ecco la decisione di accettare una nuova sfida: portare le nerazzurre in alto, dove non sono mai state. Ecco arrivare il primo, ma non l'unico (uno dei tanti è stato superato, parliamo della Roma partita della quale potete recuperare qui il resoconto), scoglio di questa stagione, forse il più alto.

Ciononostante, nel corso di questa prima parte di stagione, la coach ha fatto subito intendere che le sfide le ama e che, anche nelle difficoltà, si può portare a casa un ottimo risultato. Dopo due passi falsi consecutivi (recupera qui il resoconto) ecco la risalita contro le giallorosse, quasi all'ultimo minuto, a sancire un sorpasso in classifica - attualmente le nerazzurre occupano il quarto posto a -6 dalle bianconere - poco prima della sosta della Nazionali appena conclusasi che ha visto protagoniste diverse calciatrici dell'Inter Women in giro per il mondo.

Le nerazzurre dunque, fresche del rinnovo di Alice Regazzoli fino al 2024: "L'Inter è la mia seconda famiglia", arrivano al big match cariche d'entusiasmo e di voglia di fare bene. Gli impegni che hanno visto partecipare alcune componenti della rosa - uno degli ultimi l'evento sportivo WEMBRACE SPORT organizzato da Bebe Vio al quale hanno preso parte Martina Brustia e Irene Santi (oltre all'ex nerazzurra Ilaria Mauro, al capitano Regina Baresi e a diverse figure dell'Inter maschile presente e passata) - avranno sicuramente dato modo alle ragazze di stemperare la tensione prima di gettarsi nuovamente a capofitto sulla preparazione del match.

La vendita dei biglietti, visto che la partita si disputerà in casa presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI), è stata aperta oggi alle 12:00 e terminerà sabato 30 ottobre - poco prima del match - alle ore 12:00. I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma sport.ticketone.it raggiungibile direttamente o attraverso i canali ufficiali dell'Inter Women (Sito Web Inter.it o profilo Twitter @Inter_Women).