Inter Women, il riassunto della settimana durante la pausa per le Nazionali

Nella settimana di riposo, causa impegni delle Nazionali, l'Inter Women è stata comunque al centro di diverse ed importanti notizie. Dal rinnovo di Beatrice Merlo (prolungamento del contratto fino al 2024), passando per la promozione di Rita Guarino all'esame Master Uefa Pro fino agli auguri all'estremo difensore Carlotta Cartelli. Andiamo con ordine.

Il primo evento di quest'ultima settimana è stato il rinnovo, come anticipato, del terzino destro - classe 99' - Beatrice Merlo fino al 2024. La calciatrice nerazzurra, che da 12 anni veste questi colori, si è detta molto felice ed orgogliosa del rinnovo che le permetterà di vestire questi colori ancora per molti anni. La stessa, che ha definito in una parola l'Inter come casa, ha firmato un prolungamento di tre anni, che le permetterà di continuare a crescere - vista la giovane età - sotto la guida di mister Guarino (leggi qui il ritratto della coach delle nerazzurre). Il suo debutto in Serie A è avvenuto il 14 settembre 2019, in casa, contro l'Hellas Verona. In quella giornata mise a segno la sua prima rete nel massimo campionato con la maglia nerazzurra.

Proprio della coach parla poi la notizia successiva che, come pubblicato il 16 settembre dal profilo Twitter ufficiale del club femminile, ha superato brillantemente gli esami finali del Master Uefa Pro con la votazione di 110 e lode risultando tra le migliori del corso. Un grande traguardo per lei che oltre ad aver iniziato la stagione nei migliori dei modi sulla panchina dell'Inter Women (leggi qui l'ultimo risultato contro le Empoli Ladies), a metà agosto, ha ottenuto anche la nomina nella top ten della UEFA "Women's Coach of the year " (qui l'articolo completo). La stessa poi, intervenendo in diretta Youtube all'evento del Festival "Femminile Plurale" in un dialogo con la giornalista Marianna Aprile, si è detta molto felice di essere nel club nerazzurro il quale ha dimostrato una grandissima apertura ed un livello d'attenzione molto alto nello sviluppo/crescita del settore femminile che in questi anni è maturato, alzando notevolmente il livello.

Chiudiamo questo breve riassunto della settimana, senza impegni ufficiali per la sosta delle Nazionali, con gli auguri di buon compleanno del club inviati a Carlotta Cartelli (classe '97 - estremo difensore nerazzurro) che ieri (sabato 18 settembre 2021, ndr) ha compiuto 24 anni. Tanti auguri!