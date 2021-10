Inter Women, il graffio dell'ex ed una continuità da ritrovare

Inter Women, c'è bisogno di ritrovare la strada maestra.

Dopo un inizio scoppiettante per le ragazze di mister Guarino, ora il percorso si fa in salita. Dopo la sospensione dell'attività causa Covid-19, avvenuta a fine settembre (qui il comunicato), con conseguente rinvio del match con la Roma (verrà recuperato sabato 16 ottobre) le nerazzurre sono incappate in due sconfitte consecutive alla ripresa.

Prima il risultato negativo, in trasferta, contro Pomigliano per 2-0, lo scorso weekend, ed ora un'altra sconfitta - sempre esterna - contro la Sampdoria (netto 3-0) neo-promossa e ricca di tante ex calciatrici nerazzurre. Due passi falsi che, per come si era messa la stagione, sono risultati inaspettati. Certo, ci sono state alcune assenze determinanti tanto da spingere la dirigenza ad acquistare l'attaccante Njoya dall'Atletico Madrid. La ragazza si è detta felice di vestire i colori del suo connazionale Samuel Eto'o del quale ricorda perfettamente le gesta ai tempi del Triplete.

Ciononostante mister Guarino (recupera qui il riconoscimento al neo tecnico nerazzurro) non è riuscita a risollevare il morale delle ragazze che, sul campo della Sampdoria, hanno sofferto sin dai primi minuti andando all'intervallo già sotto di due reti, per poi subire l'ultimo gol nella ripresa. A segnare ua doppietta è stata l'ex nerazzurra Stefania Tarenzi che, dopo essersi svincolata in estate, ha sposato il progetto ambizioso delle blucerchiate. Lei è solo una delle calciatrici che si sono trasferite in Liguria. Infatti, oltre all'attaccante, hanno fatto lo stesso percorso anche Auvinen (difensore) e Yoreli Rincón (centrocampista/attaccante).

Ora l'Inter Women ha davanti un trittico di partite davvero impegnativo che, nel bene o nel male, potrebbero già dare un'importante direzione alla stagione. Si parte sabato 16 ottobre, ore 14:30, con il recupero contro la Roma per poi affrontare, sempre in casa il 30 ottobre, le campionesse della Juventus Women. Chiude i tre match l'incontro contro la Fiorentina del 06 novembre. Ad oggi le nerazzurre occupano la sesta posizione, ferme a nove punti, con un distacco di nove punti dalla vetta occupata a pari merito dalla Juventus e dal Sassuolo. Poco più dietro il Milan (13 punti), la Roma (10 punti) e la Fiorentina (9 punti).