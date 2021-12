Inter Women, il derby è alle porte! Come ci arriva la squadra

Inter Women, il derby contro il Milan è alle porte: le ultime

C'è aria di derby a Milano, sulla sponda femminile della città, dove Inter Women e Milan si preparano a questo big match della 10° giornata di Serie A TIM VISION in programma per domani (domenica 5 dicembre, ndr) alle ore 14:30 in casa delle rossonere. Le due compagini sono divise solo da 4 punti in quanto le rossonere occupano il terzo posto a 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta con 19 gol fatti e solamente 4 subiti), mentre le ragazze di mister Guarino sono stabili al quinto posto con 18 punti (6 vittorie, 3 sconfitte ed una differenza reti di 8).

Le nerazzurre, dopo la pausa per le Nazionali, arrivano all'impegno forti della netta vittoria all'esordio in Coppa Italia (recupera qui il resoconto): "Sarà una bella partita e me lo auguro anche per i telespettatori. Vogliamo fare un risultato positivo e soprattutto voglio trovare nel gruppo il solito spirito di squadra che è fondamentale per crescere". Queste le parole di Tatiana Bonetti, attaccante nerazzurra con 4 reti in 7 partite in stagione, che intervistata dai microfoni di InterTV ha parlato non solo del match in programma, ma anche dell'attuale momento di forma. L'azzurra, ex Fiorentina, si è detta in ottima forma dopo aver recuperato dal Covid-19 e ritiene che l'intera squadra, dopo qualche passo falso, stia crescendo non solo nel gioco bensì anche sul piano della personalità: "Contro Roma e Juventus abbiamo giocato bene, ciò ci da voglia di metterci in gioco e di arrivare al loro livello piano piano".

Contro il Milan, dopo l'ultimo match disputato in Serie A femminile il 14 novembre contro il Verona (recupera qui il racconto della partita) sarà un ulteriore banco di prova per le ragazze di mister Guarino che non vorranno fermarsi. Il match, in programma domenica 5 dicembre alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo Vismara, sarà visibile sia su DAZN (canali ufficiali di MilanTV ed InterTV) oltre che sulla piattaforma di TIMVISION.