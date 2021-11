Inter Women, gioia allo scadere! Fiorentina battuta all'ultimo respiro

Inter Women, Martina Brustia regala i tre punti all'ultimo respiro.

Grazie ad un gol della classe '98 Brustia, subentrata all'81' al posto di Marta Pandini che in settimana ha rinnovato - dopo Alice Regazzoli (recupera qui la notizia) - con i colori nerazzurri fino al 2024: "È un giorno importante perché l'Inter dimostra ancora una volta di credere in me", le ragazze di coach Guarino agguantano una vittoria all'ultimo respiro dopo essere state in vantaggio per 0-2 nella prima frazione.

Le nerazzurre che ieri (sabato 6 novembre 2021, ndr) hanno battuto la Fiorentina di mister Panico - che prima del match distavano solamente tre punti dall'Inter Women - avevano cominciato nel migliore dei modi il match riproponendo quanto di buono fatto vedere la scorsa settimana contro la Juventus (potete recuperare qui il resoconto di quella partita) e portandosi in vantaggio grazie alle reti siglate da Bonetti e Simonetti tra il 22' ed il 25' del primo tempo. Tutto sembrava andare per il verso giusto, con anche l'espulsione al 45'+3' della viola Breitner che ha lasciato le compagne in 10 per tutta la ripresa.

Ripresa che ha visto scendere in campo una Fiorentina con un atteggiamento totalmente diverso e che, nonostante l'inferiorità numerica, è riuscita ad agguantare il pareggio grazie alla doppietta -al 51' ed all'83' - dell'immortale Sabatino. Un'Inter Women che ha sofferto il cambio di ritmo delle ragazze di Panico ma che, grazie ai cambi, è riuscita nuovamente a ribaltare la partita. Come contro la Roma, quando la gioia era arrivata allo scadere con un gol di Njoya Ajara (circa al minuto '85), ecco che i minuti finali sono stati nuovamente favorevoli a mister Guarino e alla squadra. La coach nerazzurra, con un doppio cambio, ha inserito all'81' sia Marinelli che Brustia - per Njoya e Pandini - e quest'ultime hanno confezionato il gol della vittoria. Dopo il palo colpito da Marinelli, sulla ribattuta si è avventata Brustia la quale non ha fallito per la gioia di tutti i tifosi e tifose nerazzurri/e.

Un match vivace, 12 tiri per la Fiorentina e 19 per le nerazzurre (dei quali 4 in porta), con un possesso palla del 57% a favore dell'Inter Women ed un totale di 392 passaggi (77% di precisione). Ora le ragazze di coach Guarino mantengono il passo delle prime quattro - mancano i match di Milan e Sassuolo - e scavalcano nuovamente la Sampdoria (12 punti) e si portano a quota 15, a -1 dalla Roma quarta in classifica.