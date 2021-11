Inter Women forza 5! Hellas battuto e quinto posto consolidato

Inter Women forza 5! Hellas Verona battuto agilmente.

"Serviva continuità rispetto ai risultati dell’ultimo periodo, era importante partire bene contro una squadra che non lasciava campo agli avversari nel primo tempo, abbiamo accelerato in diverse occasioni per passare in vantaggio, sono soddisfatta dell'approccio". Così ha parlato coach Rita Guarino, ai microfoni di InterTV, al termine del match di ieri (domenica 14 novembre 2021, ndr) vinto agevolmente dalle sue ragazze con un netto 5-0.

Diciotto tiri totali (9 in porta con 5 reti) ed un possesso palla pari al 62%. Ottimi i numeri delle nerazzurre che già nella prima frazione, nonostante l'assetto offensivo delle avversarie, si sono portate sul 4-0 con le reti di Søstenvold, Bonetti, Karchouni e Ajara Nchout (oltre al gol anche una traversa per lei, periodo d'oro per la camerunense). Una partita, dunque, indirizzata sin dai primi momenti di gioco con l'Inter Women abile a sfruttare gli spazi concessi e a colpire più volte. Ha chiuso il match Bonetti, con la sua seconda rete della gara, fissando il punteggio sul 5-0.

Nonostante il terreno pesante, a causa del maltempo, le ragazze sono state brave a non perdere mai la concentrazione ed anche sul 5-0, a risultato acquisito, non hanno smesso di spingere sull'acceleratore sfiorando più volte il gol del 6-0: "Dobbiamo continuare così perché secondo me i margini di miglioramento sono ancora molti" (recupera qui il resoconto del match passato contro la Fiorentina). Così la protagonista di giornata, Tatiana Bonetti, è intervenuta sempre ai microfoni di InterTV al termine della partita.

Ora per le nerazzurre in programma, sabato 20 novembre ore 14:30, c'è l'impegno di Coppa Italia contro Sesto (giornata due di tre) e poi lo scontro in vetta, contro le cugine del Milan, domenica 5 dicembre alle ore 14:30 in trasferta. Ad oggi l'Inter Women occupa la quinta posizione a quota 18 punti (uno in meno della Roma) a -4 dalle rossonere.