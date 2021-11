Inter Women, che esordio in Coppa Italia! Ora testa al derby

Inter Women, che esordio in Coppa Italia! Pro Sesto battuta ed ora testa al derby.

Un esordio pressoché impeccabile quello delle ragazze di coach Guarino in Coppa Italia che, con un netto 0-6, s'impongono sulla Pro Sesto e guadagnano la testa della classifica insieme a San Marino prossima avversaria. Allo Stadio Comunale Diego Crippa, nella seconda giornata di tre del Gruppo D, le nerazzurre partono subito forte e, dopo appena 4' minuti, si portano subito in vantaggio con la rete di Martina Brustia (la centrocampista continua ad essere decisiva, leggi qui).

Il raddoppio arriva dodici minuti dopo, al 16', con la rete siglata da Karchouni. Per la restante parte della frazione, le ragazze dell'Inter Women, controllano il match e gestiscono fino all'intervallo senza subire troppo le avversarie. Al rientro dagli spogliatoi, poi, l'allungo decisivo. Ancora una volta Martina Brustia e poi Elin Landström permettono alle nerazzurre di arrivare facilmente sullo 0-4 e mettere la partita al sicuro. Ci penserà poi Irene Santi, partita dalla panchina e subentrata a Njoya Ayara, a fare il resto.

La giovane centrocampista, con un passato anche in maglia dell'Hellas Verona, prima ha offerto l'assist per il poker della solita Marinelli (implacabile davanti alla porta) e poi ha deciso, con un gol capolavoro al volo da fuori area, di chiudere il match sul definitivo 0-6 per l'Inter Women. Al termine del match la stessa, intervistata dai microfoni di InterTV, si è detta molto felice per la rete siglata ed ha, subito dopo, già accesso il prossimo match in programma contro le cugine del Milan Femminile (recupera qui anche le parole di Astrid Gilardi, sul derby, al momento del rinnovo del contratto): "La prossima partita di campionato sarà contro il Milan, quindi il derby che è una sfida importantissima. Non vediamo l'ora di giocarla, di prepararci al meglio in modo da poter fare bene e riuscire a essere la prima squadra di Milano".

Parole forti che denotano una grande determinazione del gruppo di mister Rita Guarino. La partita contro le rossonere è in programma per domenica 5 dicembre, alle ore 14:30, in casa del Milan (terza a 22 punti, a +4 proprio sulle nerazzurre).