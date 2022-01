Inter Women, c'è un sogno da inseguire: il 2022 delle nerazzurre

Inter Women ed un sogno da inseguire: il 2022 delle nerazzurre.

Ancora alcune settimane e poi ci sarà la ripresa per le ragazze di coach Guarino che, il 16 gennaio, affronteranno in casa il Napoli per dare inizio a questo 2022 calcistico. Le aspettative, per questa seconda parte di stagione, sono molto alte visto quanto fatto vedere durante il girone d'andata della Serie A TIMVISION 20221/22. Le nerazzurre hanno concluso l'andata al quarto posto, migliorando di molto il piazzamento della passata stagione, con un bottino - alla pari delle cugine rossonere - di 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ma con ben 23 gol segnati (2 in più del Milan).

Grazie alla crescita esponenziale di diverse calciatrici della rosa ed all'apporto degli innesti della prima parte di stagione - Ajara Njoya su tutte (recupera qui il suo ritratto) - mister Rita Guarino è riuscita a plasmare la formazione a sua immagine e somiglianza: grintosa, decisa, compatta, offensiva e quadrata. Partita dopo partita il gruppo si è unito e compattato sempre più iniziando a mettere in mostra un calcio di assoluto livello. La strada è ancora lunga, certo, ma questo 2022 può portare diverse soddisfazioni.

La prima potrebbe derivare dal continuare il percorso in Coppa Italia femminile dove le nerazzurre incontreranno la corazzata bianconera (recupera qui i sorteggi del tabellone) sfidandola tra fine gennaio ed inizio febbraio (andata e ritorno). Un impegno sulla carta proibitivo, per una rosa giovane ed in rodaggio, ma già in campionato si è vista una squadra caparbia senza nessuna paura dell'avversario che, non senza qualche fatica, seppur molto più esperto è riuscito a vincere solamente sul finire di un match ben giocato dall'Inter Women.

Una seconda soddisfazione, forse quella più importante per l'ambiente nerazzurro, sarà quella di continuare il percorso di crescita iniziato questa estate proseguendo ad un ritmo sostenuto in Serie A cercando di migliorare i risultati della passata stagione, iniziando a far parlare di sé ai piani alti. Per ora tutto ciò sta avvenendo, nella speranza che ciò possa continuare anche in futuro.

I prossimi impegni contro i top club (date ancora non ufficiali, ma solo provvisorie):

Inter Women-Juventus Women (29 gennaio (andata) - 12 febbraio (ritorno); Coppa Italia)

Roma-Inter Women (27 febbraio; Serie A)

Inter Women-Sampdoria (20 marzo; Serie A)

Juventus Women-Inter Women (27 marzo, Serie A)

Inter Women-Milan (8 maggio; Serie A)

Sassuolo-Inter Women (15 maggio; Serie A)