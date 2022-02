Inter Women, altro successo: Empoli sconfitto. La serie positiva continua

L'Inter supera l'Empoli 3-2 e continua la rincorsa alla zona alta della classifica.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la squadra nerazzurra. Dopo il successo in trasferta contro la Lazio, l'Inter ottiene altri tre punti in casa. Partita a senso unico nel primo tempo, con le reti di Bonetti al 13°, Nchout al 19° e Karchouni al 29° che portano l'Inter sul 3-0. L'Empoli accorcia le distanze nel finale con il gol di Dompig al 45°. Nella ripresa, al 92° arriva la rete di Nocchi che fissa il punteggio sul 3-2.

Quinto posto in classifica per l'Inter con 29 punti, a -2 dal Milan e a -5 dalla coppia Sassuolo-Roma che condividono il secondo posto. Guida sempre la Juventus con 40 punti.

La squadra di Rita Guarino continua nella serie positiva. L'ultima sconfitta in campionato è arrivata il 30 ottobre 2021 contro la Juventus. Da quel momento, 5 vittorie e 2 pareggi. E nel mezzo, il cammino in coppa Italia, con due vittorie e un pareggio, quest'ultimo ottenuto nell'andata dei quarti di finale contro la Juventus.