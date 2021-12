Inter Women, Ajara Njoya: leonessa sulle orme di Eto'o

Inter Women, Ajara Njoya sulle orme di Eto'o: leonessa con il senso del gol.

Arrivata ad inizio ottobre 2021, la giovane camerunense (classe '93) ha impiegato veramente poco tempo ad entrare nel cuore dei tifosi e delle tifose nerazzurre lasciando subito il segno nel match contro la Roma, mettendo lo zampino in una vittoria fondamentale a pochi minuti dalla fine (recupera qui il racconto del match). L'ex Atletico Madrid, per lei 17 presenze e due reti - alle quali aggiungere un assist ed altri due gol nella finale della Supercoppa spagnola - con la maglia dei colchoneros, sa come essere decisiva avendolo già dimostrato in passato. Velocità, rapidità ed un ottimo fiuto del gol: una leonessa sulle tracce del Re Leone Samuel Eto'o.

Nella sua prima parte di carriera europea, la numero 33 nerazzurra, vestendo le maglie di diverse formazioni del nord dell'Europa ha iniziato a far parlare di sé. Prima con i colori sociali del Sundsvalls DFF nel 2016 (nel campionato Elitettan, seconda categoria del calcio femminile in Svezia siglando 22 reti in 41 presenze) poi la firma, nell'inverno del 2018, con il Sandviken in Toppserien (la massima categoria femminile in Norvegia) dove in 19 presenze segnerà ben 15 volte e porterà non solo la sua squadra in quarta posizione, bensì anche in finale di Coppa di Norvegia dove però non riuscirà ad agguantare la vittoria. L'anno successivo, nel 2019, passerà al Vålerenga (20 reti in 40 presenze) segnando 11 gol e guadagnando l'accesso storico alla UEFA Women's Champions League.

Proprio nel 2020 guadagnerà i primi trofei (campionessa di Norvegia con vittoria del campionato e della coppa nazionale, oltre al titolo di capocannoniere) poco prima di trasferirsi all'Atletico (gennaio 2021). Con la squadra di Madrid il feeling non sboccerà tanto da prendere la decisione, come precedentemente accennato, di trasferirsi a Milano alla corte di mister Guarino che l'ha fortemente voluta per rafforzare il reparto offensivo. Ad oggi 7 presenze e 5 gol per lei (vittime illustri come Roma, Milan e Juventus). Per lei, inoltre, ben 2 partecipazioni ai Mondiali, tre Coppe d’Africa e un’Olimpiade con la casacca del Camerun (un totale di 57 presenze dal 2012 e alla Coppa delle Nazioni africane due argenti nel 2014 e 2016, ed un bronzo nel 2018). Come accennato la nazionalità è la stessa dell'ex 9 dell'Inter, ovvero il Re Leone Samuel Eto'o indiscusso idolo del tifo nerazzurro. La speranza? Quella che anche Ajara Nchout possa regalare le medesime gioie.

Ajara Nchout Njoya: leonessa con il fiuto del gol.