Inter Women - Vergani: "L'Inter è casa mia". Domenica l'ultima amichevole

Inter Women - Detto nell'approfondimento di ieri (giovedì 19 agosto, ndr) delle mosse della società in vista della nuova stagione (CLICCA QUI), quest'oggi sui social e sul sito ufficiale dell'Inter è apparso l'annuncio dell'ultima amichevole precampionato prevista per domenica 22 agosto, ore 17:00, contro l'Empoli al Campo Comunale "Umberto Merli" di Reggio Emilia: "Continua la preparazione dell'Inter in vista della prima giornata di campionato, in programma sabato 28 agosto contro il Napoli. Dopo le buone prestazioni contro Hellas Verona e Lugano femminile, le nerazzurre scendono in campo domenica 22 agosto per l'ultima amichevole precampionato. La gara contro l'Empoli si giocherà al Campo Comunale “Umberto Merli” di Reggio Emilia, alle ore 17. Il match sarà a porte chiuse".

Dopo gli impegni contro Hellas Verona e Lugano, terminati entrambi con la vittoria delle nerazzurre (1-3 alle scaligere ed un netto 5-0 alle svizzere), le ragazze di mister Guarino si apprestano ad affrontare l'ultima amichevole prima di esordire ufficialmente in campionato contro il Napoli nell'anticipo previsto per sabato 28 agosto alle ore 20:30. Nell'ottica dei futuri impegni s'inserisce l'intervista rilasciata ai microfoni di InterTV di Bianca Vergani.

La n.30 nerazzurra, classe 2002 e prodotto del vivaio, si appresta ad affrontare la sua quinta stagione a Milano: "Sicuramente è una bellissima sensazione perché appunto sono in questa squadra da cinque anni, ormai la sento come casa mia, quindi già essere aggregata ad una prima squadra in Serie A è una grande emozione, ed in più farlo nella squadra in cui sono cresciuta è una sensazione ancora più bella e gratificante".

Emozione e molta determinazione per il difensore che, sulle ultime amichevoli disputate, si è così espressa: "Le due amichevoli sono state necessarie per provare a mettere in campo quello che la mister ha cercato di trasmetterci durante la settimana.Vi sono anche molti nuovi innesti nella squadra, quindi era necessario affrontare queste due amichevoli con il giusto atteggiamento per riuscire anche a consolidare, appunto, questi automatismi e riuscire a far integrare le nuove arrivate che comunque sono molte". Ed ha aggiunto: "Abbiamo fatto due ottimi risultati, siamo riuscite a segnare abbastanza e subire pochi gol ed ora ci prepariamo per affrontare quest'ultima amichevole per poi affrontare al meglio le partite che verranno che sono quelle che contano di più".

Gruppo rinnovato e guida tecnica nuova, ma di grande esperienza: "Ormai lavoriamo insieme da quasi un mese. Siamo state anche una settimana in ritiro e sicuramente quei sette giorni sono stati determinanti per la consolidazione ed integrazione delle nuove arrivate, sia italiane che le straniere, ed anche la guida tecnica si è rinnovata con una mister dalla grande esperienza che ha vinto tanto negli ultimi anni e che sicuramente può trasmetterci solo cose positive e tantissima esperienza".

Una stagione che si prospetta molto competitiva e per Bianca Vergani è ora di dimostrare tutto il loro valore: "Sarà sicuramente una stagione differente da quelle passate in quanto squadre che già erano di alto livello si sono rafforzate ancora di più come la Roma, il Milan e la Juve che rimane comunque sempre la squadra da battere poiché è la squadra che vince da molti anni". Ha poi precisato: "Penso che dopo le due stagioni passate, nelle quali non siamo state all'altezza delle aspettative, questo debba essere il nostro momento per riuscire ad essere considerate tra le squadre da battere, ovvero tra le grandi. Spero che riusciremo a lottare per i primi posti in classifica e per essere considerate, a tutti gli effetti, una grande squadra".

Conclusione con sogni e desideri da realizzare sia a livello di squadra che personali: "Penso che siamo una squadra molto forte, soprattutto con i nuovi innesti e la nuova mister, e spero che così potremmo fare molto meglio della passata stagione riuscendo a toglierci molte soddisfazioni ed ottenere grandi risultati. A livello personale spero di acquisire tutto ciò che hanno da darmi la mister e le mie compagne, dalle quali comunque imparo ogni giorno sia a livello umano che calcistico. Spero in qualche modo di poter contribuire a questa causa e spero sarà davvero una bella stagione".