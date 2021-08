Inter Women - UEFA Women's coach of the year: Rita Guarino nella top 10

Inter Women - "Complimenti a Rita Guarino, allenatrice della nostra Prima Squadra femminile, inserita nella top 10 del premio UEFA “Women’s coach of the year”". Questo quanto contenuto nel tweet del profilo ufficiale dell'Inter Women che si congratula con la nuova mister nerazzurra - ex Juventus - per l'inserimento nella lista dei 10 migliori tecnici di squadre femminili della stagione 2020/21.

Per questo premio gli allenatori in Europa, indipendentemente dalla nazionalità, vengono giudicati in base alle loro prestazioni durante l'intera stagione in tutte le competizioni, sia nazionali che internazionali, a livello di club o di squadra nazionale. La prima edizione ha visto premiato il tecnico del Lione Jean-Luc Vasseur nel 2019/20.

Per coach Guarino una sesta posizione a dieci punti - pari merito con la collega Anna Signeul (Finlandia) -, che premia il lavoro svolto nell'ultima stagione alla guida delle bianconere. Chissà che questo non possa essere solo l'inizio di ulteriori riconoscimenti da ottenere alla guida della squadra di Milano.

Per la vittoria sono rimasti in lizza Lluís Cortés (ex tecnico del Barcelona), Peter Gerhardsson (Svezia) ed Emma Hayes (Chelsea): "La rosa dei tre allenatori è stata selezionata da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato agli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League 2020/21. Hanno fatto parte della giuria anche venti giornalisti specializzati nel calcio femminile e scelti dal gruppo ESM . I membri della giuria hanno scelto i loro primi tre allenatori, con il primo che ha ricevuto cinque punti, il secondo tre ed il terzo uno. Gli allenatori non potevano votare per sè stessi". Questo quanto si legge sul sito della UEFA, che aggiunge che il vincitore verrà nominato durante la cerimonia dei sorteggi della UEFA Champions League 2021/22 prevista per giovedì 26 agosto ad Istanbul. Non resta dunque che attendere.