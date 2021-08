Inter Women - Tre su tre: percorso netto per le nerazzurre

Inter Women - Percorso netto per le nerazzurre di mister Rita Guarino che, nella terza ed ultima partita di questo precampionato, si sono imposte per 3-1 sulle avversarie dell'Empoli Ladies. Tre su tre per le ragazze che - dopo le vittorie contro l'Hellas Verona ed il Lugano femminile - concludono la preparazione nel migliore dei modi.

"Contro l'Empoli, l'Inter si impone 3-1 con le reti di Simonetti, Portales e Marinelli. Al 3’ le nerazzurre passano subito in vantaggio: cross di Pandini dalla sinistra, Flaminia Simonetti è fortunata nel rimpallo e dall’area piccola calcia in rete. L'Inter continua a spingere e al 25’ centra il raddoppio con Portales: la spagnola sfrutta una bella palla di Csiszar e in area beffa Capelletti". Così si legge su Inter.it, dove viene aggiunto: "L'Empoli prova ad accorciare le distanze e dopo pochi minuti Bragonzi spiazza Durante. Nel secondo tempo le squadre continuano a spingere ed è l'Inter ad allungare le distanze con Gloria Marinelli che all'81' firma il definitivo 3-1".

Continua dunque l'ottimo momento di forma della neo arrivata Portales, trasferitasi dal Real Madrid in questa sessione di mercato, che continua a mostrare una lucidità importante davanti alla porta sfruttando al meglio gli inneschi delle compagne di squadra. Ulteriori segnali positivi, dunque, per la neo allenatrice Guarino che arriverà al debutto in campionato contro il Napoli, previsto per sabato 28 agosto, con una rosa quasi definita e pronta per provare a svoltare rispetto al passato. La sfida sta per cominciare e non resta che attendere e capire se l'Inter Women sarà pronta per stare tra le grandi. I presupposti ci sono tutti.