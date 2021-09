Inter Women - "Ringrazio te, calcio": grazie di tutto, Ilaria Mauro!

Inter Women - Oggi, mercoledì 1 settembre Ilaria Mauro saluta l'Inter Women e non solo. Qualcosa era già nell'aria da stamani quando la calciatrice nerazzurra aveva iniziato a postare alcune foto della sua carriera. Dai primi calci con le rappresentative del Friuli Venezia Giulia, al passaggio al Tavagnacco per poi intraprendere l'esperienza all'estero in Germania. Una vita sul manto erboso.

Da lì il ritorno in Italia con la maglia della Fiorentina, fino all'arrivo a Milano sulla sponda nerazzurra. Una carriera di tutto rispetto per lei che, anche con la maglia della Nazionale, ha giocato 49 partite segnando 15 gol. Nei campionati, in questa sua lunga carriera, ha disputato all'incirca 320 match timbrando il cartellino per ben 145 volte. Un'attacante con il senso del gol ed una grande esperienza.

Queste le sue parole, nel post apparso questa sera sul suo profilo Instagram personale, per ringraziare tutti dai tifosi, all'ex società fino alle nerazzurre:

"Ringrazio di cuore la mia famiglia, Aurora, Elena e Chiara e tutti i miei amici e tifosi. Ringrazio l’@upreanese, l’@upc_tavagnacco, il Sand, il @turbinepotsdam, l’@acf_women e la Nazionale Italiana. Ringrazio l’Inter. Lo staff dirigenziale e sopratutto la Ds Ilaria Pasqui, lo staff medico, lo staff tecnico, tutti i collaboratori e le mie compagne di squadra perché questo è stato uno degli anni più difficili della mia carriera ma grazie alla loro professionalità e attenzione sono riuscita a superarlo. Ringrazio i dottori dell’Humanitas per avermi salvato la vita. Ringrazio te Calcio, per avermi dato la possibilità di conoscere. Si, conoscere persone stupende, culture diverse, visioni opposte. Conoscere la vittoria che porta gioia, e la sconfitta che ti fa incazzare ma ti porta a lavorare ancora più duramente per raggiungere i tuoi sogni. Mi hai insegnato cos’è il sacrificio, la perseveranza e la pazienza. Mi hai insegnato che….cadi sette volte e ti rialzi otto. Ti porterò sempre con me, nel taschino in alto a sinistra, dove vanno tutte le cose belle della Vita. GRAZIE ❤️️".

A seguire è arrivato anche il tweet del club nerazzurro sul profilo ufficiale dell'Inter Women: "TRIBUTO - Il nostro tributo a Ilaria Mauro: grazie di tutto!". Nell'ultima stagione in nerazzurro, fino al 2020 vestiva la maglia della Fiorentina, 14 presenze e due reti. Ora per lei si aprirà una nuova pagina della sua vita.

"Grazie di tutto, Ilaria!"