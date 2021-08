Inter Women - Partenza al bacio: netta vittoria sul Napoli per le nerazzurre

Inter Women - Le ragazze nerazzurre partono con il botto in questo inizio campionato. Uno 0-3 netto contro le avversarie del Napoli Femminile che porta la firma di Simonetti, Marinelli e Pandini. Prima vittoria per coach Rita Guarino sulla panchina delle nerazzurre. Una partenza sprint per le ragazze che già nel primo tempo conducevano per 0-2, chiudendo definitivamente il match nella ripresa. Ottimo impatto dei nuovi acquisti.

Prova di forza in una gara dove si sono viste le ragazze dell'Inter Women dominare nel possesso palla (64% contro il 36% delle azzurre) e creare molte occasioni con 18 tiri totali (7 in porta) e 541 passaggi (83% di precisione). La partita ha dato la possibilità di mettere in mostra le qualità delle nerazzurre, che ben cominciano questo nuovo cammino nella Serie A Tim Vision aggiudicandosi i primi tre punti. Il match viene sbloccato al 38' del primo tempo con il calcio di rigore procurato da Marta Pandini e realizzato da Flaminia Simonetti.

Passano solo tre minuti ed al 41', dopo una splendida percussione in fase offensiva del neo acquisto Portales Nieto, Gloria Marinelli deve solamente appoggiare in porta l'assist della compagna di squadra per lo 0-2 nerazzurro. Sarà poi proprio Marta Pandini, al 68' della ripresa, a chiudere il match con il gol del definitivo 0-3 nerazzurro. Niente da fare dunque per le partenopee che, nonostante la totale rivoluzione effettuata quest'estate (solo 4 calciatrici della scorsa stagione sono rimaste in rosa), hanno cercato d'impensierire in alcune occasioni l'estremo difensore nerazzurro Durante.

Un primo passo importante, dunque, per l'11 targato Guarino che in un'intervista rilasciata a Sportweek (sabato 28 agosto 2021, ndr) però predica calma e chiede tempo per fare le prime valutazioni: "Inter Women da prima fascia? Potrebbe essere una sorpresa, ma potrebbe esserlo anche per noi: siamo ancora in una fase di conoscenza reciproca, non sappiamo al momento quale potrà essere il nostro valore". Ha poi aggiunto: "C'è tanta voglia di crescere e di misurarsi con sè stessi". Le premesse ci sono tutte, ora il prossimo match in programma sarà domenica 05 settembre alle ore 17:30 per l'esordio casalingo contro la Lazio (impegnata quest'oggi - domenica 29 agosto, 2021 - alle ore 17:30 contro la Sampdoria di molte ex nerazzurre).