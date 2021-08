Inter Women - Marta Pandini convinta: "Dimostreremo quanto valiamo"

Inter Women - Ultimi giorni d'attesa e poi sarà campionato! Proprio così, le nerazzurre si preparano a fare il loro esordio nella Serie A Tim Vision 21/22 contro il Napoli nella sfida in programma per sabato 28 agosto alle ore 20:30. Sarà una rosa con molti volti nuovi ed alcune conferme - rispetto alla passata stagione - partendo dalla guida tecnica affidata a mister Rita Guarino. L'ex tecnico bianconero, sin dalle prime giornate in nerazzurro, si è sempre detta molto fiduciosa e felice di guidare un gruppo di ragazze dalle enormi capacità

Tra i volti noti dell'Inter Women troviamo la centrocampista, classe '98, Marta Pandini. Nonostante la giovane età può già vantare 8 stagioni in maglia nerazzurra prima con l'Inter Milano (esordio il 5 ottobre 2014 in Serie B a soli 16 anni) e successivamente con l'attuale Inter Women dal 2018. Per lei un totale, ad oggi, di 119 presenze e 33 gol. Intervistata da InterTV nella giornata di ieri (mercoledì 27 agosto, ndr) la centrocampista si è detta fiduciosa per questo inizio di campionato: "Le sensazioni sono buone perché siamo contente e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo lavorato bene perché abbiamo provato a mettere subito in atto i principi di gioco che la coach ci ha trasmesso". Ha poi aggiunto: "Inizia ad esserci una buona sintonia anche con le ragazze nuove e poi avere in panchina una allenatrice come Rita Guarino ti trasmette la mentalità vincente che ha sempre dimostrato di avere e noi possiamo solo imparare da lei".

Una sintonia crescente - con la mister e le compagne - utile per affrontare una stagione ricca di appuntamenti e sfide stimolanti: "Per fortuna ogni anno il livello del calcio femminile si alza sempre di più, il campionato è sempre più competitivo e noi di questo siamo molto felici e stimolate. Dovremo dimostrare agli altri, ma anche a noi stesse, quanto valiamo"

Chiosa sulla prossima avversaria: "Il Napoli è stata per noi una squadra tosta l'anno scorso. Hanno cambiato tanto come noi, per cui sarà una nuova sfida per entrambe".