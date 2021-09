Inter Women - Felicità, ma tanta concentrazione: "Sarà un bel campionato"

Inter Women - Dopo l'inizio scoppiettante contro il Napoli femminile - vittoria netta per 3-0 ed un calcio ben giocato (clicca qui per il resoconto del match) -, le ragazze di mister Rita Guarino si preparano per il secondo match della Serie A Tim Vision contro la Lazio. Sarà l'esordio casalingo, in questa stagione, per le nerazzurre. Il match verrà disputato domenica 05 settembre alle ore 17:30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni (MI).

Dopo l'annuncio del ritiro, dal calcio giocato, di Ilaria Mauro l'Inter Women si prepara nuovamente a scendere in campo per confermare quanto di buono fatto intravedere all'esordio la scorsa settimana: "Siamo molto soddisfatti del risultato: c'era l'emozione della prima partita di esodio, ma siamo riuscite a liberare questa emozione in campo. Le ragazze si sono comportate bene e hanno dimostrato a tratti anche un buon gioco". La coach - nell'intervista post partita trascritta sul sito ufficiale dell'Inter - ha poi aggiunto: "Dobbiamo ancora migliorare sull'attenzione in determinati momenti, ma sulla partita in generale siamo contenti e torniamo a casa con tre punti importanti".

Sensazioni positive, bel gioco ed emozioni - oltre ad alcuni aspetti da migliorare - confermate anche da Alice Regazzoli. La centrocampista/attaccante classe '99, cresciuta nelle giovanili nerazzurre, conta già 101 presenze e 41 gol con la maglia dell'Inter oltre che 31 presenze e 7 gol con le Nazionali Under-17 e Under-19. Quest'ultima, intervista quest'oggi (venerdì 3 settembre 2021, ndr) dai microfoni di InterTV, si è così espressa su questo inizio di stagione: "La partita con il Napoli è stata molto combattuta, ma siamo contente di aver portato a casa i tre punti e speriamo di far bene anche nelle prossime partite".

Un rientro in campo importante dopo l'infortunio patito la scorsa stagione: "Sono contentissima di tornare a giocare a calcio dopo un periodo di stop, ora cercherò di dare tutto il mio massimo per essere di supporto alla squadra".

Il prossimo match (domenica 5 settembre 2021, ore 17:30) non si prospetta molto facile sulla carta, con le biancocelesti che avranno voglia di rivalsa dopo il difficile avvio di campionato. Campionato, quest'ultimo, che è salito molto di livello in questa stagione: "Sarà sicuramente una partita molto combattuta, perché tutte e due vogliamo portarci a casa i tre punti, però noi cercheremo di dare il massimo e speriamo di portarli a casa noi". Ed ha poi aggiunto: "Sì, è cambiato il campionato - salendo ad un livello più alto - e ovviamente ci sono ancor più calciatrici che sono cresciute nelle loro qualità. Speriamo possa essere un bel campionato".