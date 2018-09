Inter, Wanda Nara e il Milan fanno slittare il rinnovo di Icardi

Dietro lo slittamento del rinnovo di Icardi ci sarebbe il progetto Milan proposta a Wanda Nara

Icardi si prende tempo e slitta il rinnovo. Al momento il suo contratto scade e scadrà a giugno del 2021. Lui vorrebbe un contratto da top player, che è ciò che merita visti i numeri in nerazzurro e l’Inter cercherà in tutti i modi di tenersi stretto il suo bomber. In estate Maurito ha rifiutato ben tre offerte importanti di Juventus, Psg e Real Madrid. Un gesto che testimonia l’attaccamento alla maglia nerazzurra.

Voci di corridoio da Sportmediaset, però, dicono che dietro lo slittamento del rinnovo di contratto di Icardi ci sia sua moglie e procuratrice Wanda Nara. Sembrerebbe, infatti, che sarebbe stata la co-conduttrice di Tiki Taka su Italia 1 a far prendere tempo al compagno. Non per un capriccio o un desiderio di lasciare l’Inter ma per capire fin dove potrebbe spingersi la dirigenza nerazzurra per il rinnovo. E non solo. Sembrerebbe che a Wanda Nara sia arrivata un’offerta dal Milan. I rossoneri desiderano tornare tra le Big non solo in Italia ma anche in Europa e ci sarebbe un progetto per il futuro che vedrebbe Conte sulla panchina e Icardi primo rinforzo. Wanda Nara che ha iniziato a lavorare a Mediaset come co-conduttrice dell’approfondimento sportivo del lunedì sera con Pierluigi Pardo sarebbe stata contattata proprio dai dirigenti rossoneri e si è certo tirata indietro nell’ascoltare. Al momento sono le voci che si rincorrono ma un iniziale fondo di verità sembra esserci.