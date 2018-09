Inter, Vrsaljko si racconta. Dall’infanzia alla passione per il calcio…

Vrsaljko: “Mio fratello e la mia famiglia mi sono mancati”

L’Inter, dopo la vittoria contro il Bologna, si prepara ad una sosta che la vedrà a ranghi ridotti per via della mancanza di numerosi nazionali. Uno di questi è Sime Vrsaljko che, dopo una prova non brillante contro il Torino, ha giocato solo pochi minuti in Emilia con il Bologna. Lo stesso giocatore si è concesso ai microfoni, ricordando che i sacrifici e la carriera lo hanno allontanato dalla famiglia, in particolar modo, da suo fratello. – “Mi è mancata tantissimo la mia famiglia, mio fratello più di tutti gli altri. Non è facile andare via a 14 anni, a casa avevo tutto servito, lavato, stirato…”- ha affermato il professionista -.

Il trasferimento all’Inter ha caratterizzato l’estate dell’esterno ex Atletico Madrid. Spalletti, allenatore della squadra meneghina, lo ha voluto fortemente ad Appiano perchè voleva un’alternativa a D’Ambrosio, voleva un giocatore con esperienza europea. L’ex Sassuolo ha spinta, corsa e tecnica; tutte qualità che sa dimostrare in entrambe le fasi di gioco. Dopo la sosta anche la sua presenza, la sua tenuta atletica saranno fondamentali per affrontare la coppia campionato-Champions League. Gli impegni saranno sempre più ravvicinati e ogni componente della rosa dovrà tenersi pronto a dare il suo contributo.