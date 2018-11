Inter, Vrsaljko: “Scudetto? Pensiamo partita dopo partita e su Spalletti…”

Vrsaljko parla a Sky Sport: “Genoa pericoloso? Dipenderà da noi anche perchè giochiamo in casa”

E’ iniziato il conto alla rovescia alla gara dei nerazzurri contro il Genoa, partita sulla carta insidiosa. L’Inter dovrà sfruttare il fattore campo senza pensare al Barcellona, prossima avversaria in Champions. Tra i punti fermi della nuova Inter di Spalletti c’è sicuramente il terzino Vrsaljko rientrato in gruppo dopo il problema al ginocchio. Contro il Genoa ci sarà e ai microfoni di Sky Sport ha descritto quella che sarà la gara con i grifoni: “Il Genoa? Se è pericolosa dipende solo da noi, penso che Juric sia un allenatore che spinge la sua squadra in avanti, ma giochiamo in casa e dipende da noi. “

VRSALJKO CREDE CHE SI L’INTER PUO’ DIRE LA SUA PER LO SCUDETTO

Vrsaljko sa bene che la sua Inter sta attraversando un buon momento grazie alle vittorie conseguite nell’ultimo periodo ma soprattutto grazie al lavoro con Spalletti: “Campionato aperto si. Abbiamo sbagliato inizialmente ma ci siamo ripresi e giochiamo veramente bene anche se possiamo migliorare ancora perché questa squadra è forte. Io devo confermarmi ogni partita, devo migliorare ancora molto e sono sicuro che con la squadra e con il mister posso diventare ancora più importante. Spalletti vuole che giochiamo tutte le partite, anche contro il Barcellona. Siamo tutti pronti, ci alleniamo bene, alla fine è il mister che decide chi fa giocare. Dobbiamo essere pronti, è importante che ognuno sa che può giocare”.

VRSALJKO SPERA NEL PASSAGGIO IN CHAMPIONS LEAGUE

Martedì l’Inter sarà nuovamente impegnata contro il Barcellona in Champions e Vrsaljko spera di non ripetere gli errori dell’andata e di conquistare punti preziosi per il passaggio del turno. “Possiamo crescere sotto ogni punto di vista, giochiamo bene e dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. In Champions dobbiamo passare il gruppo e dopo vediamo dove possiamo arrivare. Noi siamo consapevoli che siamo una squadra forte, però la stagione è lunga e guardiamo partita dopo partita. A fine stagione sarei soddisfatto se raggiungiamo qualche risultato importante. Sicuramente giocare il prossimo anno la Champions e finire tra le prime 4”.