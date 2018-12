Inter, Vrsaljko preoccupa: Ausilio pensa a un sostituto (GdS)

Inter, Vrsaljko preoccupa

L’Inter, in questa prima parte di stagione, ha dovuto fare i conti con infortuni “spinosi”. In primis quelli di Nainggolan, il primo capitatogli a luglio, il secondo recentemente a causa del fallaccio di Biglia nel derby. In secundis quelli di Sime Vrsaljko. Il terzino croato è stato molto spesso ai box e Spalletti non ha quasi mai potuto contare su di lui.

Ancora adesso l’ex Atletico è ai box a causa di un fastidio muscolare rimediato con la sua nazionale. Questo sta suscitando più di qualche grattacapo in casa nerazzurra, soprattutto in virtù dei 15 milioni che la società nerazzurra dovrebbe versare ai colchoneros per ingaggiarlo a titolo definitivo.

Una riflessione, quindi, va fatta. Vrsaljko è anni luce lontano da Cancelo, ormai in forza alla Juventus, però nelle poche partite che ha disputato ha dimostrato di poterci stare bene in nerazzurro. Chiaro però che se questi infortuni dovessero continuare, forse bisognerebbe cambiare obiettivo.

Ausilio pensa a un sostituto

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel mirino dell’Inter è finito, ancora una volta, Matteo Darmian. Il terzino ex Toro, oggi al Manchester United, rappresenterebbe un’occasione a costo zero da cogliere al volo già a gennaio, quando potrà essere acquistato per pochi milioni di euro.

Si tratta di un calciatore molto duttile, in grado di giocare sia sulla fascia sinistra che sulla fascia destra. Certo, magari se dovesse fare il titolare sarebbe meglio andare su un altro calciatore, però si può pensare di utilizzarlo per sostituire Dalbert o D’Ambrosio. Con quest’ultimo ha in comune ruoli e doti tecniche, nonostante abbia qualche anno in meno.