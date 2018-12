Inter, verso la sfida contro la Juve: le condizioni di Nainggolan (CdS)

Inter, le condizioni di Radja Nainggolan

L’Inter, dopo la sfida dell’Olimpico contro la Roma, ha subito cominciato a pensare all’altra sfida da 90 che disputerà venerdì sera: quella contro la Juventus. Una partita che, forse, è l’ultima opportunità per riaprire un campionato che, già a dicembre, pare ormai concluso.

Per farlo, Spalletti spera di avere a disposizione Radja Nainggolan. Il belga, che non si è ripreso dalla botta alla caviglia rimediata nel derby, vuole esserci e sta lavorando senza sosta alla Pinetina, anche oggi, nonostante fosse previsto riposo. Insieme a lui c’è Dalbert, altro infortunato nerazzurro che spera presto di tornare a disposizione del mister.

Ecco le condizioni dell’ex Roma rivelate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il Ninja sta meglio, ma ancora non è pronto: lo sarà per venerdì e dunque verrà convocato contro la Juve oppure l’obiettivo sarà quello di metterlo a disposizione di Spalletti per il match di Champions con il Psv? Il dubbio resta”.

Dubbio non legato alle condizioni

Nainggolan, probabilmente, potrebbe tranquillamente essere della partita venerdì sera. La paura dello staff medico dell’Inter e di Spalletti è perderlo ancora, come accaduto dopo la sfida contro il Tottenham: sembrava guarito, sembrava star bene e poi l’uscita dal campo addirittura nel primo tempo. E’ questo dunque che si vuole scongiurare.

La partita da non mancare è quella di martedì, partita nella quale i nerazzurri si giocheranno la qualificazione, con attenzione particolare a quello che accadrà a Barcellona, dove i blaugrana non devono far vincere i londinesi. Quindi, probabilmente, meglio farlo riposare qualche giorno in più, in modo da poter contare su di lui nella sfida più importante della stagione.