Inter, Venerato: “Nainggolan sarà sicuramente nerazzurro”

Venerato: “Arriveranno anche due esterni”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai sport, parla di Inter, parla delle tratative che i dirigenti della Beneamata hanno portato e stanno portando avanti tutt’ora. Dopo gli acquisti inziali, i nomi che circolano maggiormente in orbita nerazzurra sono quelli di Nainggolan e Malcom. “L’Inter mi sembra più una certezza, il Milan, invece, ancora un’incognita. I nerazzurri sono partiti molto bene e già hanno preso Lautaro Martinez e soprattutto De Vrji e Asamoah che sono delle forti certezze per rafforzarsi in difesa. Credo acquisterà sicuramente Nainggolan e un esterno forte come uno tra Malcom o Politano o addirittura entrambi” – ha affermato il giornalista -.

“La squadra di Spalletti potrà dare fastidio alla Juve come il Napoli sicuramente. Il Milan è un rebus perché ancora non conosciamo tante cose e bisogna capire più in là che mercato farà. Quindi non mi sbilancio perché attendo le mosse che adotterà nel proseguo del mercato ” – ha aggiunto il professionista -. Piero ausilio, direttore sportivo della società di Corso Vittorio Emanuele, al momento, è impegnato a cedere diversi giovani della Primavera per fare cassa e per fare plusvalenze in vista del 30 giugno. A luglio, invece, potrà ripartire la campagna acquisti della formazione allenata da Luciano Spalletti.

Nainggolan, Politano e Malcom nel mirino

Il primo nome della lista del manager di Certaldo è Radja Nainggolan. Il belga vuole fortemente i colori nerazzurri. In settimana ci dovrebbe essere un incontro tra la dirigenza meneghina e quella capitolina per intavolare la trattativa. la Roma vuole solo cash, l’Inter, invece, vorrebbe inserire delle contropartite.

Per Malcom, l’Inter ha già il sì del giocatore, classe 1997. Il brasiliano vuole vestire nerazzurro e c’è stata anche un’apertura da parte del suo club, ovvero il Bordeaux, per quanto riguarda le modalità di pagamento proposte dalla società di Corso Vittorio Emanuele (prestito oneroso con obbligo di riscatto).

Politano, invece, resta un obiettivo della squadra milanese, ma, per il momento, non è una priorità come nel caso dei primi due citati. L’azzurro ha tecnica, ha qualità, ma ha anche una valutazione elevata: 30 milioni di euro.

Incontro in settimana con il Genoa?

In settimana ci potrebbe essere un incontro fra l’Inter e il Genoa per parlare di diversi giovani. Radu e Valietti sono ormai prossimi al trasferimento in Liguria. Emmers potrebbe presto seguirli. In orbita nerazzurra, invece, circola il nome di Salcedo, attaccante classe 2001.