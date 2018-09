Inter, uno ‘strano’ digiuno: è il momento giusto per sbloccarsi. Sei mesi fa…

Inter, un inizio che nessuno si aspettava, domani arriva la partita giusta per tornare protagonista e riprendere da dove era rimasto

La prima rete in Champions League, il primo sigillo stagionale, un gol che potrebbe aver dato la svolta stagionale all’Inter. Mauro Icardi ha scritto il suo nome per la prima volta nella massima competizione continentale. Non una rete banale, da attaccante di razza d’area di rigore, ma un gioiello balistico da fuori area.

Una rete che ha ridato vita a tutto il ‘Giuseppe Meazza’, a quei 65.000 tifosi che hanno sostenuto la squadra fino all’incredibile successo contro il Tottenham. In campionato, il capitano dell’Inter è ancora all’asciutto. Un fatto strano per il due volte vincitore della classifica cannonieri della serie A.

Una partita indelebile

Dopo la prima vittoria nel girone di Champions League, i nerazzurri tornano protagonisti in campionato. Domani sera, alle 20:30, la squadra di Spalletti scenderà in campo a Genova per affrontare la Sampdoria. Un match difficile, ma i tre punti sono d’obbligo per l’Inter, dopo l’inizio non brillante di stagione, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Mauro Icardi guiderà l’attacco nerazzurro. Il centravanti argentino è alla ricerca della prima rete in campionato. L’avversario di turno è la sua ex squadra, contro cui il capitano dell’Inter ha segnato una fantastica quadripletta nello scorso marzo. Nello specifico, il 18 marzo scorso, l’Inter ha sconfitto a ‘Marassi’ i blucerchiati con un pesantissimo 5-0. L’attaccante nerazzurro ha messo a segno ben 4 reti in questo incontro, trascinando la squadra di Spalletti ad una grande vittoria.

E’ il momento giusto

Aspettando la prima rete stagionale in serie A dell’attaccante nerazzurro, domani sera è il momento giusto per trovarla. E’ raro vedere Icardi non andare a segno per molte partite. Nella passata stagione, complice un infortunio muscolare, il capitano dell’Inter non ha trovato la via della rete in sette partite consecutive.

Un infortunio che ha costretto Icardi a saltare tre partite di fila, contro Crotone, Bologna e Genoa, e rimanendo in panchina contro il Benevento al suo rientro tra i convocati. Dal 21 gennaio scorso, giorno di Inter-Roma 1-1, all’11 marzo, serata di Inter-Napoli 0-0, l’attaccante argentino è rimasto all’asciutto in campionato. Poi, è arrivata la Sampdoria, e Icardi si è scatenato, mettendo a segno quattro reti, due superlative, con un colpo di tacco e un perfetto tiro al volo di destro. Domani sera ancora i blucerchiati sulla strada di Maurito: è il momento giusto per tornare a gonfiare la rete in campionato.