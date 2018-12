Inter, uno dei suoi giocatori è insostituibile: ecco chi è

Inter, uno dei suoi giocatori è insotituibile. Nella sua rosa l’Inter ha dei giocatori davvero insostituibili, e uno di questi risponde al nome di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato infatti, come riporta il Corriere dello Sport, oltre a fornire prestazioni sempre di alta qualità, è il re dei contrasti in Serie A.

I suoi numeri parlano chiaro: primo in campionato con 30 contrasti vinti su 39 totali, quasi il 77%. In valore assoluto, l’interista sarebbe quarto, contrasta e ruba il pallone infatti quasi come il brasiliano del Napoli, Allan, l’olandese dell’Atalanta De Roon oppure Criscito, capitano del Genoa.

Spalletti non ha intenzione di privarsene e gli ha affidato il centro della formazione neroazzurra. Mezz’ala nel caso in cui il tecnico punti su un 4-2-3-1, regista nel caso di un 4-3-3, formula di successo utilizzata all’Olimpico nella partita con la Lazio.

Un metro e 71 per 68 chili, il leggerissimo croato che sovverte la regola della Juve, che posiziona Matuidi o Khedira. Conta la tattica, e l’intelligenza, anticipare le traiettorie del pallone o il movimento dell’avversario. Furbizia e astuzia. Tutte qualità che Marcelo Brozovic possiede, e che lo rendono uno tra i grandi mediani della Serie A.