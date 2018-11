Inter News: Expo cinese, Inter unica società di calcio presente

(Inter News) Come avevamo anticipato da queste pagine alcuni mesi fa, l’Inter è l’unica società di calcio presente al China International Import Expo a Shanghai. La conferma arriva dal sito Calcio e Finanza.it che presenta lo stand nerazzurro con un’area riservata esclusivamente agli sponsor ed alla attività di co-branding.

L’Inter è l’unico club di calcio di tutto il mondo invitato a partecipare con un proprio stand all’interno dell’area dedicata al settore terziario. Calcio e Finanza.it riporta inoltre che “mercoledì 7 novembre la società nerazzurra presenterà due nuovi regional partner.

Nuovi sponsor in arrivo

Si tratta di China Unicom e Moutai, entrambi marchi leader nel proprio settore (rispettivamente tlc e distillati di pregio) con i quali saranno realizzati prodotti in co-branding dedicati al mercato locale.”

Nel settembre 2017, il Sole 24 Ore presentava così Moutai: “Forse il nome Maotai non dirà molto al grande pubblico ma di certo non è così in Cina dove è universalmente noto come il liquore più famoso e diffuso. L’azienda che lo produce si chiama Kweichow Moutai. Un colosso controllato dallo Stato che, con una capitalizzazione di quasi 100 miliardi di dollari, è il primo produttore di alcolici al mondo in Borsa. Nel 2010 l’azienda fatturava un miliardo e 776 milioni di dollari. Oggi i ricavi sono pari a 6 miliardi e 680 milioni. Ma è sulla marginalità che i numeri sono da primato perché l’azienda fa utili netti per un valore pari al 45% del fatturato mentre i flussi di cassa sono pari a 4 miliardi e 700 milioni. Una cifra che equivale al 5% della capitalizzazione e a ben il 71% dei ricavi.”

China Unicom è invece una azienda operante nel settore della telefonia mobile con 170 milioni di utenti nel 2017, nata nel 1994 e controllata dallo Stato Cinese.

La soddisfazione di Steven Zhang

Dunque altri due colossi dell’economia orientale che legano il loro nome all’Inter. E non è da sottovalutare il fatto che entrambe le aziende siano sotto il controllo della autorità di Pechino. Segno tangibile dell’attenzione rivolta all’Inter ed al suo Patron Zhang Jindong.

Anche il neo Presidente Steven Zhang ha sottolineato l’importanza dell’evento:“E’ molto importante per l’Inter partecipare alla prima edizione del CIIE ed è un onoere essere l’unico club invitato ad esporre. “E’ una grande occasione per il Club per essere vicino ai nostri tifosi in Cina, e che ci permette anche di mettere in luce il nostro ruolo di ponte per gli scambi economici e culturali tra Cina e Italia. Abbiamo voluto mettere in mostra la storia dell’Inter ma anche il suo futuro, che sarà sempre più tecnologico e Internazionale, senza tradire i nostri valori fondanti”.

Fonti Calcio e Finanza.it, Sole 24 Ore