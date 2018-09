Inter, Under 17 vincente all’esordio in campionato: eurogol di Esposito

L’Inter Under 17 vince all’esordio in campionato, primi tre punti per i nerazzurri e protagonista Esposito, autore di un bellissimo gol

Ottima partenza in campionato dell’Inter Under 17 di Andrea Zanchetta. I nerazzurri hanno sconfitto 1-0 l’Atalanta nel primo match della stagione.

Nell’incontro valido per la seconda giornata – l’incontro d’esordio contro il Verona non si è disputato a causa delle tante assenze per le nazionali – è un eurogol di Sebastiano Esposito al 24° a regalare la vittoria ai nerazzurri. L’attaccante classe 2002 realizza, direttamente da calcio d’angolo, la rete che poi si rivelerà decisiva.

La partita

Al Centro di Formazione Suning parte molto bene l’Inter che attacca a testa bassa sin dai primi minuti. Due colpi di testa di Pirola fanno da preludio alla rete realizzata al 24° da Esposito: il numero 9 disegna una parabola fantastica e segna direttamente da calcio d’angolo. Dieci minuti più tardi, da un calcio di punizione battuto dai nerazzurri in zona offensiva, nasce un calcio di rigore per i padroni di casa: dal dischetto si presenta Esposito che si fa però neutralizzare la conclusione.

Nel secondo tempo l’U17 di Zanchetta si difende intelligentemente, rischia pochissimo e si porta a casa meritatamente i tre punti. Inter-Atalanta termina 1-0. E così, dopo il rinvio del match contro il Verona nella 1^ giornata a causa delle tante assenze per le nazionali e che si recupererà il 26 settembre, i nerazzurri si portano momentaneamente a quota 3 punti in classifica.

