Inter – Una sconfitta da dimenticare, una Capitale da conquistare

A Roma contro la Lazio

L’Inter, reduce dalla sconfitta di Barcellona, ha un solo obiettivo in mente, ovvero quello di tornare a vincere. Il primo match disponibile per ritrovare la retta via è la trasferta di Roma. L’avversario si chiama Lazio.

I nerazzurri tornano a giocare nello stadio, dal quale hanno conquistato i tre punti necessari per l’accesso alla Champions League. Luciano Spalletti ha suonato la carica dopo il ko di Barcellona. Serve maggiore cattiveria, maggiore personalità e, soprattutto, intraprendenza nell fasi più calde della gara e nelle giocate più decisive.

La panchina scalpita

Icardi e compagni stanno attraversando un buon momento a livello di risultati nonostante l’ultima sconfitta europea. Spalletti dovrebbe riconfermare la squadra che ha vinto il derby in extremis, ma, allo stesso tempo, ci sono anche alcuni giocatori, alcune seconde linee che scalpitano. Gagliardini, a centrocampo, insidia Vecino, il quale è stato uno dei migliori anche a Barcellona. Dalbert potrebbe far rifiatare Asamoah in difesa.

Infine, Keita è la prima alternativa a Perisic sulla corsia di sinistra. Il croato, infatti, non è al meglio. Nelle ultime gare ha giocato, ha inciso a sprazzi e Spalletti non può permettersi di avere interpreti non al meglio in campo. Servono 11 leoni, servono 11 giocatori che possano rendere al massimo delle loro possibilità.