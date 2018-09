Inter, un nerazzurro è da tempo nel mirino del Napoli: l’agente conferma

Il match winner di ieri piace da sempre ai partenopei

Nel corso della trasmissione “NapoliCalcio24 Live”, è intervenuto ai microfoni di “NapoliCalcio24 Tv” Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter autore del gol decisivo per Ia vittoria di ieri sera contro Ia Fiorentina.

Il terzino piace da tempo al Napoli, ma l’agente conferma la volontà del terzino: “Sta bene E’ molto felice per il suo gol, è stato decisivo. Secondo posto? Non amo parlare di dassifica, tutti sappiamo chi è la squadra più forte, mi auguro che ci vadano i miei giocatori. D’Ambrosio vicino al Napoli in estate? E’ molto apprezzato Iì, so che piace ad Ancelotti, ma sta bene all’Inter, è già in un grande club. Ancelotti? Se mettiamo lui alla gogna, chiudiamo tutto e andiamo a casa. Dopo tre anni di Sarri, ovvio che ci vuole tempo*.