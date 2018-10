Inter – Un leader dentro e fuori dal campo. Il terzino…

Asamoah: la carica giusta per affrontare il derby

L’Inter, in attesa di tutti i Nazionali, sta lavorando duramente in vista dei prossimi impegni. I nerazzurri, infatti, saranno di scena a San Siro contro il Milan domenica 21 alle ore 20.30. Le sei vittorie consecutive ottenute nell’ultimo mese hanno dato vitalità ad una squadra partita con il freno a mano tirato.

Il successo casalingo contro gli Spurs, dal punto di vista emotivo, è stato decisivo. La rete di Vecino, almeno per il momento, è stata decisiva. Ora, però, arriva il momento più complicato della stagione, anzi la settimana più complicata. Dopo la stracittadina, infatti, la formazione milanese giocherà contro il Barcellona al Camp Nou e poi a Roma contro la Lazio.

Barcellona e Lazio alle porte

Questo trittico di sfide farà capire molte cose sulla tenuta atletica e mentale della squadra di Spalletti. Il manager di Certaldo, anche se avrà la possibilità di sfruttare le alternative in panchina, si affiderà ai migliori della rosa.

Uno di questi è di sicuro Asamoah, terzino sinistro ex Juventus. Il numero 18 della società di Corso Vittorio Emanuele, difficilmente, viene lasciato in panchina da Spalletti perché veloce, roccioso, ma anche tecnico e di esperienza. Il suo apporto, il suo contributo servirà e non poco alla formazione nerazzurra. Dopo diverse annate con esterni non all’altezza del compito e delle loro responsabilità, sembra che la società milanese abbia trovato un degno padrone della corsia di sinistra.

Lo stesso Asamoah, così come i suoi compagni, dovranno dimostrare continuità e spirito di gruppo. Queste due armi sono la base per raggiungere i traguardi prefissati ad inizio stagione. In campionato, l’obiettivo minimo è la Champions League, mentre in Europa la società ha espresso il desiderio di veder la squadra almeno agli ottavi di finale della competizione europea per eccellenza.