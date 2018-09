Inter: Un gol da favola del nerazzurro entra nella storia

Inter Perisic un gran gol per entrare nella storia

(Inter Perisic) Il gol di Perisic realizzato al 18mo del primo tempo nell’amichevole contro il Portogallo è destinato ad entrare nella storia. Si tratta infatti della prima rete messa a segno dalla nazionale balcanica contro i lusitani.

Il fatto che lo abbia messo a segno Ivan Perisic non può che riempire d’orgoglio i tifosi nerazzurri, anche perché è stato un gol bellissimo. Uno dei tipici gol di Ivan, giunto dopo un’azione nata sulla tre quarti portoghese con una palla recuperata, giocata più volte dentro-fuori area e poi scaricata in rete dall’esterno nerazzurro con una gran volee dopo un rimpallo. La partita è terminata poi sul risultato di 1 a 1 grazie al pareggio di Pepe.

Un gol tipico di Perisic, un gol d’istinto, di quelli che i tifosi nerazzurri hanno già avuto la fortuna di vedere. Ed il dato positivo da segnalare ulteriormente è la vena realizzativa di Perisic. Dopo le due reti messe a segno contro Torino e Bologna, continua a segnare anche in nazionale. Musica per le orecchie di Spalletti e dei tifosi. Da segnalare nella Croazia anche la prova positiva di Vrsaljko mentre Brozovic è rimasto in panchina.