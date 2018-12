Inter, un ex nerazzurro fa sognare i tifosi: “Messi a Milano? Se Ronaldo…”

In esclusiva per la Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter Eder, ha parlato di un possibile approdo di Messi a Milano. L’approdo di Cristiano Ronaldo in Serie A, è la prova tangibile che anche i più forti del pianeta possono passare per il nostro campionato. Di recente infatti, fu il portoghese stesso a “stuzzicare” la Pulce dicendogli che gli sarebbe piaciuto sfidarlo in Italia.

Il sogno Messi in casa Inter lo si coltiva ormai da anni, da quando in veste di Presidente vi era ancora Massimo Moratti che godeva degli ottimi rapporti con il Barcellona. Per motivi prettamente economici però, negli ultimi anni portare Messi a Milano è stato praticamente impossibile. Chissà però se la voglia di investire di Suning possa aprire qualche spiraglio dato che con i blaugrana, il Diez ha ormai vinto praticamente tutto.

Inter, parla Eder

Sulle ambizioni del gruppo Suning riguardo gli investimenti più importanti, l’oriundo alla rosea ha detto: “Quando comprarono l’Inter dissero cose precise: sono esattamente quelle che stanno facendo. Hanno parlato di crescita: non hanno promesso scudetto e Champions subito, o di far arrivare Messi. Suning se vuole può sognare e far sognare chiunque e qualunque cosa, nel calcio. Anche Messi, sì: la questione fiscale è importante per chi gioca in Spagna e se Ronaldo è venuto alla Juve…”.