Inter, un ex difensore trova un alibi a tuo favore: i dettagli

Intervenuto come di consueto dagli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha voluto trovare un piccolo alibi all’Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti, nonostante abbia collezionato ben 8 punti, non è riuscita a conquistare il pass per gli ottavi di finale. Che sia avvenuto tutto per sfortuna o per demerito della squadra, i nerazzurri si ritrovano “declassati” in Europa League. Adesso sarà fondamentale farsi valere senza perdere troppo terreno in campionato.

Costacurta: “Inter ha affrontato il Barça al completo. Il Tottenham no”

Nonostante in campo abbia difeso i colori rossoneri, Costacurta si è sentito in dovere di dover difendere i vecchi cugini dichiarando: “Roma, Torino con la Juve, Tottenham sono trasferte difficili, il problema è la partita di stasera: era una partita alla portata per qualificarsi, se l’era apparecchiata bene. Secondo me c’è un piccolo alibi. L’Inter ha affrontato il Barcellona a Barcellona al completo senza Messi mentre il Tottenham non ha affrontato il Barcellona al completo”. Parole chiare e precise che, viste le polemiche aizzate nelle ultime ore, dovrebbero fare da eco e arrivare nelle orecchie dei detrattori dei nerazzurri. Non vincere in casa contro una squadra già eliminata è senza dubbio una colpa, ma siamo sicuri che l’Inter sia stata eliminata solo ed esclusivamente per demerito suo?