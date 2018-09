Inter – Un confronto che pesa, uno stadio da conquistare. La scalata…

Dalbert fa il primo passo, ma la strada è ancora lunga

L’Inter vince in casa contro il Cagliari 2-0 e conquista così la terza vittoria consecutiva in campionato. Nonostante il massiccio turnover, Luciano Spalletti sfonda il muro sardo, portandosi così a 13 punti in classifica. Le seconde linee hanno svolto al meglio il loro compito. Borja Valero non ha fatto rimpiangere Brozovic, Lautaro Martinez si è vestito da Icardi per l’occasione, mentre Dalbert ha dato buoni segnali in vista del futuro.

L’ex Nizza ha consegnato a Lautaro l’assist per il gol del momentaneo 1-0 e si è dimostrato attento e sicuro in entrambe le fasi di gioco. Spalletti, nel corso del suo primo anno in nerazzurro, ha difeso il giocatore e ha continuato a farlo anche in questo inizio di campionato, nonostante una serie di prestazioni non all’altezza. In occasione della conferenza stampa postpartita, il manager di Certaldo si è detto soddisfatto della prestazione del brasiliano e ha azzardato un paragone alquanto inaspettato.

Il paragone che non ti aspetti

“Dalbert ha il tiro di Roberto Carlos” – ha affermato il professionista. Dalle parole del tecnico si deduce il fatto che Dalbert sia più sicuro e lucido in allenamento piuttosto che in partita. Mettere minuti nelle gambe, in uno stadio come San Siro, è fondamentale per crescere e diventare un giocatore utile alla causa della società di Corso Vittorio Emanuele.

In occasione dle match di Champions League, il terzino dovrebbe sedersi in panchina per lasciare il posto al titolare di fascia, ovvero Asamoah, una delle note più liete di questo inizio di stagione in casa Inter. Il ghanese dovrebbe comporre la retroguardia spallettiana insieme a Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio.

Quest’ultimo giocherà, a meno di cambi di modulo, senza sosta fino al rientro di Vrsaljko. Il croato sta recuperando da un infortunio che sembra più grave del previsto. Le prossime settimane saranno decisive in qiesto senso per capire le condizioni del giocatore ex Atletico Madrid.