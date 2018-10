Inter – Un assist per dare una svolta alla stagione. L’esterno…

Troppo discontinuo in questo inizio di stagione

L’Inter, così come diversi club, vive una fase di tranquillità per via della sosta per le Nazionali. I nerazzurri stanno attraversando un buon momento per via della serie di vittorie ottenuta nel corso dell’ultimo mese di stagione. Tra campionato e Champions, Icardi e compagni hanno dato segnali importanti alla società, ai tifosi e all’allenatore Luciano Spalletti.

Il manager di Certaldo, nonostante un gioco non sempre brillante, è riuscito a dare carattere e cattiveria ad una squadra partita con il freno a mano tirato. Le prossime sfide, dopo la sosta, saranno impegnative, saranno dure e ricche di emozioni. Prima il derby, poi la sfida con il Barcellona e molto altro.

Impegni ravvicinati dopo la sosta

La società di Corso Vittorio Emanuele avrà bisogno di tutti i suoi effettivi, di tutti i suoi interpreti. Uno di questi è di sicuro Ivan Perisic. Il croato non ha iniziato bene la stagione, ma i due gol in campionato e l’assist per il gol decisivo di Icardi a Ferrara hanno ridato quota alla sua stagione. La discontinuità resta uno dei principali limiti del giocatore ex Dortmund.

Spesso Spalletti è stato costretto a richiamarlo in panchina per via di una condizione non ottimale, ma anche, e soprattutto, per una serie di prestazioni non all’altezza. Il tecnico ex Roma e Zenit confida nella sua crescita, nella sua esplosività e nelle sue incredibili doti atletiche e tecniche.

Il numero 44 e gli altri esterni hanno l’obbligo di puntare l’uomo e di conferire imprevedibilità alla manovra di attacco nerazzurra. La stagione dell’Inter entra finalmente nel vivo e la difficoltà degli impegni, ravvicinati gli uni agli altri, diventa sempre più elevata. Intanto l’allenatore lavora ad Appiano con una rosa ridotta all’osso.